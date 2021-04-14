В Ирландии начали расследование в отношении Facebook из-за утечки данных 533 млн пользователей Фото: REUTERS

Ирландская комиссия по защите данных заявила начала расследование в отношении Facebook после утечки данных 533 миллионов пользователей социальной сети.

Ранее появилось сообщение, что пользователь одного из хакерских форумов бесплатно опубликовал личные данные 533 миллионов пользователей Facebook. Речь идет об идентификаторах, полных именах, местоположении, датах рождения, биографии телефонных номерах, и иногда адреса электронной почты. В представленной базе есть данные граждан из 106 стран, включая 10 миллионов пользователе из России, 11 миллионов - из Великобритании, 32 миллионов - из США.

Представители компании исключают возможность такой утечки. В Facebook заявляют, что опубликованные данные были получены до 2019 года не путем взлома, а через извлечение данных с платформы при помощи функции импорта контактов.