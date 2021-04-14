Кремль: новые антироссийские санкции США будут говорить о том, что слова не коррелируют с делом

Песков прокомментировал возможные новые ограничения в отношении Москвы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возможные новые антироссийские санкции Соединенных Штатов будут свидетельствовать о том, что слова Вашингтона в меньшей степени коррелируют с делом. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тогда в меньшей степени слова будут коррелировать с делом», - сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу, отвечая на вопрос о том, что будет, если Вашингтон введет новые ограничения в отношении Москвы.

Напомним, в ходе состоявшегося днем ранее, 13 апреля, телефонного разговора президент США Джо Байден предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране «для обсуждения всего спектра вопросов», которые затрагивают интересы двух стран. В Кремле заявили, что глава Белого дома высказал заинтересованность в нормализации двусторонних отношений и обеспечении стратегической стабильности.