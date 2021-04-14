Синоптик предупредила о резких перепадах температур в апреле Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде, которая поджидает в апреле россиян. В Москве температура будет резко меняться, в какие-то дни будет по -летнему жарко, а в другие дни - зябко и промозгло.

14 апреля был последний теплый день, уже 15 апреля начнет холодать. Виной всего снижающееся атмосферное давление. Оно приблизит холодный атмосферный фронт, который отметится небольшим дождем.

16 апреля, в пятницу, будет облачно, возможен кратковременный дождь. Температурный фон будет соответствовать норме, характерной для апреля.

А вот к стоящему последние дни 20-градусному потеплению синоптики относятся настороженно.

- Оно скорее пугает, потому что мы прекрасно понимаем, что в апреле вот такие всплески тепла нехарактерны. После волны тепла придет волна холода и это может погубить растения, которые вступят в период вегетации. Природа уже тронулась. Радует только то, что в ближайшие десять дней температура воздуха не будет опускаться до отрицательных значений, - делится Татьяна Позднякова с Rt.

В предстоящие выходные обойдется без осадков, будет умеренно тепло.

В субботу, 16 апреля, днем воздух прогреется до +10…+15 °С, а ночью будет в пределах +1…+6 °С. В воскресенье, 17 апреля, на пару градусов выше.

- Такая температура все равно выше климатической нормы, но не на 10 °С, как у нас было во вторник и среду, а на 1,5—2 °С. Погода войдет в привычный для нее ритмы, - заключила Позднякова.