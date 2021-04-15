Глава МИД Мексики приедет в Россию с визитом

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в конце следующей недели прибудет в Россию с рабочим визитом, который пройдет в рамках «открытого политического диалога» между двумя странами и в духе «двустороннего сотрудничества по различным вопросам», сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

Уточняется, что поездка Марсело Эбрарда в нашу страну продлится с 24 по 28 апреля, а одной из главных тем его переговоров в Москве станет борьба с пандемией коронавируса, в том числе по поводу поставок российской вакцины против COVID-19 «Спутник V».

Кроме того, во время визита в Москву глава мексиканского МИД, как говорится в пресс-релизе, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, посетившим Мехико в феврале 2020 года.

«Они проанализируют механизмы для укрепления отношений между двумя странами, дадут оценку действиям, предпринятым в ходе пандемии, и определят приоритеты для этапа восстановления», - цитирует сообщение внешнеполитического ведомства Мексики ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «Спутник V» был одобрен для применения в этой латиноамериканской стране еще в начале февраля, 26 марта мексиканцы получили первые прививки российским препаратом, а в конце марта в Мехико доставили уже третью партию вакцины.