«Манчестер Сити» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв «Боруссию» Фото: REUTERS

Спортсмены английского футбольного клуба «Манчестер Сити» победили дортмундскую команду «Боруссию» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира. Встреча футболистов в Дортмунде закончилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

У «Боруссии» гол забил Джуд Беллингем на 15-ой минуте игры. В «Манчестер Сити» отличились Рияд Мареза на 55-ой минуте и Фил Фоден на 75-ой минуте. Джуд Беллингем, поразив ворота соперников из «Манчестер Сити» стал самым молодым автором гола в Лиге чемпионов за всю историю своей команды – в этом год футболисту исполнилось 17 лет.

Первая игра, которая прошла в Манчестере 6 апреля этого года, так же закончилась победой английского клуба со счетом 2:1. В полуфинале «Манчестер Сити» сыграет с французским футбольным клубом «Пари Сен-Жермен». Матчи данной стадии турнира запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая текущего года.