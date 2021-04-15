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Политика15 апреля 2021 11:24

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Президенты России и Белоруссии обсудили вопросы двусторонней повестки
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Путин и Лукашенко поговорили по телефону

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели беседу по телефону. Разговор глав государств состоялся в четверг, 15 апреля, сообщается на официальном сайте Кремля.

Лидеры России и Белоруссии в ходе беседы обсудили некоторые важные вопросы двусторонней повестки дня. Они выразили обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление и развитие российско-белорусских союзнических отношений.

- Владимир Путин и Александр Лукашенко условились о продолжении контактов на различных уровнях. Они выразили настрой на укрепление союзнических отношений между Россией и Белоруссией, - говорится в сообщении Кремля.

Сообщается также, что в телефонном разговоре президентов тема Нагорного Карабаха затрагивалась в числе других вопросов в контексте проведенного визита белорусского лидера в Азербайджан.