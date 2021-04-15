Греция отменяет обязательный карантин для туристов из 32 стран

Власти Греции отменяют обязательный карантин для иностранных гостей из 32 стран Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Власти Греции отменяют обязательный карантин для путешественников из 32 стран, однако туристы должны пройти вакцинацию или иметь отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Как пишет The Guardian, со следующей недели не обязательно самоизолироваться гостям из стран Европейского союза, США, Великобритании, Сербии, Израиля и ОАЭ. Ожидается, что карантинное правило отменят 19 апреля.

- Это первые шаги перед тем, как страна откроется для туристов 14 мая. Одновременно с отменой ограничения для иностранных гостей заработают девять аэропортов, — сообщили в министерстве туризма страны.

Хабы будут принимать путешественников на островах Кос, Миконос, Санторини, Родос, Корфу, Крит, в Афинах и Салониках.

В конце марта власти Сейшельских островов приняли решение открыть границы для иностранных туристов, в том числе и для россиян, отменив карантин, а также требование вакцинных сертификатов. При новом режиме въезда для иностранных туристов сохраняется только требование о необходимости ПЦР-тесте на коронавирус перед поездкой.