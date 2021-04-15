В России 15 апреля 2021 года выявили 8 944 случая коронавируса

За сутки в России зафиксировали 8 944 случая коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

Оперативный штаб России по борьбе с коронавирусной инфекции сообщил, что в РФ за сутки выявили 8 944 новых случая заражения инфекцией. Таким образом, с начала пандемии количество зараженных достигло 4 675 153 человек.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 944 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1110 (12,4%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва — 2 455 человек за сутки. Далее идут Санкт-Петербург (719), Московская область (565), Ростовская область (240) и Нижегородская область (211).

За сутки жертвами коронавируса стали 398 россиян. Полностью вылечились от инфекции 10 225 граждан.

Вчера, 14 апреля, в России было выявлено 8 326 случаев COVID-19 в 84 регионах из 85. Из них 1 156 (13,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.