Россия планирует зарабатывать на экспорте водорода $100 млрд в год Фото: Михаил ФРОЛОВ

К 2050 году Россия планирует зарабатывать на экспорте экологически чистых видов водорода от 23,6 до 100,2 миллиарда долларов в год, поставляя на мировой рынок 7,9 – 33,4 миллиона тонн топлива. Об этом в четверг, 15 апреля, пишет издание РБК, ссылаясь на проект Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. Подлинность данного документа подтвердил изданию федеральный чиновник.

Концепцию развития водородной энергетики в России разработали специалисты Минэнерго, согласовав с организациями и ведомствами. Кроме того, ее уже согласовывают с правительством государства.

В проекте Концепции сказано, что такая существенная разница в прогнозах связана с разными сценариями развития мирового рынка водорода и разным спросом на него. Дело в том, что сейчас такого рынка нет, однако в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий.

Так, рынок может стать глобальным, и нам нем будут выполняться «крупнотоннажные перевозки водорода». Рынок также может стать локальным, на котором производство и потребление водорода будут сосредоточены в границах одних и тех же стран или районов.

При этом Россия заинтересована в формировании глобального рынка водородных энергоносителей, поскольку является потенциальным крупным поставщиков данного ресурса. Напомним, накануне замминистра энергетики России Павел Сорокин говорил, что РФ собирается интенсивно наращивать экспорт водорода.