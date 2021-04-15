В России расширят программу "Дальневосточный гектар"

Правительство России расширит программу "Дальневосточный гектар" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ расширит программу "дальневосточный гектар".

- Правительство расширит возможности программы "дальневосточного гектара". Если человек освоил льготный участок и оформил его в аренду или собственность, он сможет получить дополнительный гектар земли, — сказал Мишустин на заседании кабмина.

Он добавил, что эта идея неоднократно обсуждалась с предпринимателями, которые успешно освоили выделенный гектар. Мишустин отметил, что такая мера мотивирует развивать неиспользуемые земли в Дальневосточном федеральном округе и территории Арктической зоны, а также стимулирует россиян начать собственное дело и повысить свой доход.

В октябре прошлого года вокруг городов Владивосток и города Находка открылись новые территории для предоставления по программе "Дальневосточный гектар". К примеру, были открыты востребованные территории в районе поселка Соловей-Ключ, Тавричанка, Девятый вал, Мирный, Кипарисово, Находкинском городском поселении.