Байден сохраняет веру в предсказуемые отношения США и России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден сохраняет веру в стабильные и предсказуемые отношения между США и Россией, сообщает CNN.

Он отметил, что Байден в телефонном разговоре с Путиным предупреждал о новых санкциях в случае осложнения ситуации на Украине.

15 апреля Джо Байден подписал указ о введении очередных санкций против России. США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что Россия должна вести с Вашингтоном более предсказуемую политику. Она отметила, что такие заявление не приемлемы от страны, которая сама не желает поступать предсказуемо в отношении других государств. Она подчеркнула, что политика США "диаметрально противоположно" выстраивалась на таких направлениях, как климат, иранская ядерная программа, документы по стратегической стабильности.