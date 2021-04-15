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Экономика15 апреля 2021 15:28

Аналитик предсказал падение доллара до 73 рублей

Эксперт полагает, что это наиболее вероятное соотношение валют на ближайшее время
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Аналитик предсказал падение курса доллара

Аналитик предсказал падение курса доллара

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В условиях геополитической обстановки, а также благодаря стартующему 15 апреля налоговому периоду, соотношения рубля и доллара может закрепиться в коридоре 73-77. Такое мнение выразил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Считаем, что рубль вернулся в коридор 73-77 и возможно укрепление рубля к нижней границе указанного диапазона», - цитирует эксперта «Российская газета».

При этом аналитик добавил, что российская валюта очень повержена влиянию динамики сырьевых цен. А это значит, что изменение стоимости нефти может даже перевесить геополитические факторы.

«Ожидаем, что цены на нефть в ближайшие месяцы закрепятся в диапазоне 60-70 долларов за баррель. В случае ухудшения ситуации со спросом, например, из-за третьей волны COVID-19 в мире, страны ОПЕК+, вероятно, отложат запланированное на май увеличение добычи», - добавил аналитик.

Учитывая политические, экономические и рыночные факторы, аналитики прогнозируют стабильность рубля в соотношении 73-77 к доллару и 88-92 к евро.

Ранее Центробанк объявил официальные курсы валют на пятницу. 16 апреля доллар будет стоить 76,98 рубля, а евро - 92,23 рубля, передает «Свободная пресса».