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Политика15 апреля 2021 15:57

Посол США вызван в МИД России на "тяжелый разговор"

Ранее Байден подписал указ о введении санкций против РФ
Анастасия РЫШКОВА
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Захарова заявила, что посол США вызван в министерство иностранных дел после новости о введении новых американских санкций против России.

Захарова заявила, что посол США вызван в министерство иностранных дел после новости о введении новых американских санкций против России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посол США вызван в министерство иностранных дел после новости о введении новых американских санкций против России.

- Посол США в России вызван в МИД РФ, разговор будет тяжелым, - заявила Захарова.

Она отметила, что Россия неоднократно предупреждала США о последствиях их враждебных шагов. По словам Захаровой, такой курс не отвечает интересам народам двух держав.

- Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений. Но действия администрации говорят об обратном. Подобное агрессивное поведение получит отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым, - заключила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала заявления, сделанные в Белом доме о том, что Россия должна вести более открытую и предсказуемую игру. Она напомнила, что за последние десять лет США сами ни разу не поступали предсказуемо.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении новых рестрикций против нашей страны.