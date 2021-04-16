Сергей Шойгу: Операция в Сирии возродила российский боевой дух

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью военному обозревателю kp.ru Виктору Баранцу заявил, что операция в Сирии возродила российский боевой дух.

На вопрос о том, есть ли ему на что оглянуться спустя восемь лет на посту главы Минобороны, Шойгу отметил, что это были несколько лет непрерывного созидательного труда. Он уточнил, что труд был коллективным, а не индивидуальным.

С точки зрения Шойгу постоянно оглядываться назад и выискивать, что было сделано не так — это неправильно и неконструктивно. Гораздо правильнее смотреть вперед и делать то, что ты считаешь важным, нужным и полезным для страны и ВС, отметил он.

- Конечно, отдельной вехой стоит операция в Сирии. Отдельной, потому что это то, что позволило нам сделать очень серьезный качественный шаг вперед. То, что позволило проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки. Но главное - это, конечно, вернуть и возродить тот ни с чем не сравнимый российский боевой дух. Боевой дух офицера, — отметил Шойгу.

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