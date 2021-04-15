МИД РФ: Россия сделает все для защиты жителей Донбасса

Россия сделает все для защиты жителей Донбасса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 15 апреля, на брифинге заявила, что в случае острой необходимости Россия защитит жителей Донбасса.

Она подчеркнула, что Москва призывает Германию и Францию прекратить пропаганду кампании вокруг "российской угрозы".

"Уже вторую неделю наши дипломаты в Москве и Вене призывают партнеров не искажать действительность, не пытаться интерпретировать плановые российские мероприятия по боевой подготовке, проводимые на российской территории, в качестве проявления агрессивных намерений. Масштабы этих мероприятий не превышают показателей прошлых лет и гораздо скромнее учений ВС Украины и стран НАТО, которые проходят как у границ Украины, так и на ее территории", - сказала Захарова.

При этом она отметила, что и НАТО и США сами "повышают интенсивность своих собственных военных мероприятий на территории Украины, и вблизи неё". Она отметила, что разрешая такие маневры, Киев отвлекает внимание от Донбасса.

Захарова подчеркнула, что Россия не заинтересована в раздувании "гражданской войны" в Донбассе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность присутствием российских войск на границе с Украиной. Он призвал НАТО обратить на эту ситуацию внимание.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что передвижение российских военных никого не должно волновать, Россия вправе укреплять свои границы.