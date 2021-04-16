Шойгу раскрыл, за какую операцию получил Героя России

Сергей Шойгу рассказал о событиях 1992 года, за участие в которых получил звание Героя России Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу согласился в эксклюзивном интервью KP.ru пролить свет на события, при которых был награждён в 1999 году Звездой Героя страны. Он подтвердил, что в указе президента сказано "за выполнение задачи, связанной с риском для жизни", а звание Героя России он получил за события на Кавказе.

- Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это в Южной Осетии. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем.

Сергей Шойгу также напомнил в интервью "Комсомольской правде", что в тот период одновременно происходили война Грузии с Южной Осетией и с Абхазией, а также вооружённый конфликт в Приднестровье.

- В Приднестровье, ещё до Лебедя. Александр Иванович, отлученный тогда от всех дел, он был у нас в министерстве. В конце концов тогдашний министр обороны Грачёв и я, когда встал вопрос о сложной ситуации с командованием (мягко говоря), почти в голос сказали: вот есть Лебедь.

Шойгу также рассказал, что в тот момент впервые на постсоветском пространстве быстро создали алгоритм миротворчества и остановки войны.

- Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 Мая, проходил Борис Николаевич. И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти 5 лет.

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