Сергей Шойгу: Я могу считать свою жизнь состоявшейся

Сергей Шойгу отметил, что рекордный рост доверия населения России к армии показывает её внутреннее состояние Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в интервью обозревателю KP.ru Виктору Баранцу, что считает свою жизнь состоявшейся после помощи России населению Крыма и Сирии.

- После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего этого, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась, - признался Шойгу.

Он также назвал замечательным коллектив Министерства обороны и отметил, что всему ведомству очень повезло с эпохой, выпавшем на время их работы.

Глава Минобороны заявил, что гордится подъёмом доверия к армии России до рекордных 92%. Отвечая на вопрос, считает ли он это своей заслугой, Шойгу поблагодарил президента России за то, что дал такую возможность, и судьбу за то, что смог участвовать в этом процессе.

- Это говорит о том, что армия доверяла и доверяет Верховному главнокомандующему. Это говорит о том, что они сегодня служат не потому, что им нужна выслуга 20 лет, чтобы потом быстренько убежать на пенсию. Это говорит о том, что сегодня пришло то самое время, когда мы можем говорить о воспитании и подготовке целой плеяды блестящих офицеров, которые служат по совести, служат от души, служат своей стране. Служат своему делу, делают это профессионально, - поделился Сергей Шойгу.

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