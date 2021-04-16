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В мире16 апреля 2021 5:53

Байден напомнил об ответственности США и России как сверхдержав

Американский лидер выступил с заявлением 16 апреля
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Байден напомнил об ответственности США и России как сверхдержав

Байден напомнил об ответственности США и России как сверхдержав

Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что и Соединенные Штаты, и Россия, как две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность. Такое мнение он высказал в время своего выступления по российско-американским отношениям, трансляция велась на странице Белого дома в Твиттере.

- На этой неделе я провел разговор с президентом РФ Путиным о природе наших взаимоотношений <...> Наши две великие державы несут значительную ответственность за глобальную стабильность, - объявил Байден.