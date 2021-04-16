Помехи для авто и нарушение разметки назвали главными ошибками при сдаче экзамена на права Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помехи для автомобиля или пешехода и нарушение разметки назвали самыми главными ошибками среди россиян, которые сдают экзамен на права. Об этом сообщили в МВД РФ,

- К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки, неиспользование подворотника, неуверенное пользование органами управления транспортного средства, - сообщили в ведомства на запрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года в России начали действовать новые правила сдачи экзамена для получения водительских прав. Новые нормы содержатся в регламенте МВД по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.