В России начали создавать летающий автомобиль

Прототип аппарата. Фото: сайт Фонда перспективных исследований

Российский Фонд перспективных исследований приступил к созданию инновационного аэромобиля «Циклокар», который будет рассчитан на перевозку шести человек. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщается на официальном сайте фонда.

Полеты первого полноразмерного прототипа летающего автомобиля запланированы на 2022 год. Машина будет способна поднимать 600 килограмм груза или перевозить шесть человек. Создание аэромобиля проводится в рамках проекта «Циклон».

В настоящее время специалисты уже произвели предварительное проектирование летающей машины, провели наземные испытания циклического движителя, которым будет оснащен «автомобиль будущего» и провели испытательный полет 60-килограмового прототипа.

- Отличительными особенностями аппарата являются его компактность, низкий уровень шума, быстрое управление вектором тяги на 360 градусов и возможность посадки на наклонную поверхность. «Циклокар» будет удерживаться и двигаться в воздухе с помощью циклических двигателей. Мы рассчитываем, что технический облик аэромобиля воплотится в реальный летательный аппарат на горизонте в три года, - сообщил глава проектной группы ФПИ Ян Чибисов.

При этом управлять летающей машиной будет не сложнее, чем обычными современными авто: пилотировать аэромобиль можно будет непосредственно из кабины, через гаджет по сети или централизованно из пункта управления на земле.