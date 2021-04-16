Мишустин: России удается справляться с коронавирусом успешнее других стран

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

России удается справляться с коронавирусными сложностями успешнее других стран. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Распространение коронавирусной инфекции стало серьезным испытанием для системы здравоохранения не только нашей страны, но и всего мира. России удается справляться с этими сложностями успешнее других стран», - сказал глава правительства в ходе расширенного заседания коллегии Министерства здравоохранения.

Как считает Мишустин, такого результат удалось достигнуть во многом за счет высокого «профессионализма, мужества, преданности своему делу» российских специалистов.

Глава кабмина назвал коронавирусную инфекцию серьёзным испытанием для здравоохранения не только в России, но и в мире. По его словам, благодаря новым разработкам в медицине ситуация с коронавирусом в стране постепенно стабилизируется.

«Во многом благодаря новым разработкам в медицине ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется. Нам удалось избежать взрывного роста числа больных, снизить нагрузку на медицинские организации», - заявил он.