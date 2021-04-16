Голикова оценила возможность снятия ограничений в России

Татьяна Голикова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объемы вакцинации от коронавирусной инфекции в России нарастают, это дает повод думать, что в ближайшее время ограничения по COVID-19 будут сняты. Такое заявление сделала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Объемы вакцинации в России нарастают, и это хорошо. Это дает нам возможность думать о том, что в какое-то очень ближайшее время ограничения будут сняты», - сказала она в ходе заседания коллегии Минздрава РФ.

По ее словам, на сегодняшний день важно не растерять то, «чего с таким трудом достигли». Как она отметила, речь идет в первую очередь об ограничительных мерах, «которые работали и продолжают работать». «Сейчас люди расслабились, но инфекция пока с нами, и здесь, уважаемые коллеги, я призываю вас очень осторожно снимать ограничительные меры», - отметила вице-премьер.

Согласно данным, которые привела Голикова, число привившихся от коронавируса в России превысило 8 миллионов, и РФ

«Наша с вами работа по вакцинации населения - это важнейшая часть, неслучайно Россия стала первой страной, которая зарегистрировала первую в мире вакцину. Это оказалось чрезвычайно важным, нужным и в правильное время», - добавила она.