Россияне назвали Италию страной, по которой в пандемию соскучились больше всего

Россияне рассказали, по каким странам в пандемию соскучились больше всего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пандемия коронавируса лишила туристов возможности привычных передвижений по всему миру. И как выяснили туристические эксперты, многие россияне очень скучает по путешествиям за границу, а также по некоторым отдельным странам.

Исследование аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру показало, что больше всего россияне ждут открытия Италии. 21% респондентов признались, что сразу после открытия границ хотели бы отправиться в эту страну.

Еще 16% участников опроса рассказали, что очень скучают по Испании. А замыкают тройку лидеров самых ожидаемых направлений страны Балтии. Латвию, Литву и Эстонию хотели бы посетить 13% участников опроса.

Еще 10% россиян рассказали, что хотели бы отправиться после открытия границ в Чехию или Вьетнам. А 8% мечтают побывать в Китае. Еще 7% россиян отдали предпочтение Болгарии, Франции и Израилю — по 6%, Великобритании — 3%, передает RT.

Напомним, после закрытия авиасообщения с Турцией и Танзанией выяснилось, что теперь россияне чаще всего интересуются поездками в Грецию, Египет и на Кипр, передает Москва 24.

Ранее в посольстве Болгарии заявили, что в этом году стана планирует открыть курортный сезон с 1 мая. И в настоящее время делается все возможное, чтобы открыть направление для туристов из России, передает телеканал «360».