Греция отменит лимит на число въезжающих в страну россиян с 14 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Греция отменит лимит на число въезжающих в страну россиян началу туристического сезона - с 14 мая. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал министр туризма Греции Харис Теохарис.

Более того, как рассказал глава ведомства, после открытия границ, с 14 мая, Греция отменит и карантин для туристов.

«К 14 мая мы отменим и карантин для прибывающих, и ограничения на перемещения по стране – как для граждан Греции, так и для иностранцев. Подчеркну: все правила, которые действуют в Греции для местных жителей, будут действовать и для гостей страны, мы не делаем различий», - сказал министр, подчеркнув, что послабления будут одинаковы для всех.

Кроме того, с 14 мая Греция разрешит всем иностранным, в том числе россиянам, при въезде в страну предъявлять только какой-то один документ относительно коронавируса - либо тест на антитела, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о вакцинации.

«Туризм – это необходимость, а не каприз. Мы все пережили стресс, изоляцию, многие столкнулись со сложными ситуациями в семье и на работе. И нам необходимо вернуть себе состояние баланса», - отметил министр туриризма.