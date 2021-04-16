В Сербии обвинили Байдена в давлении на Белград

В Сербии обвинили Джо Байдена в давлении на Белград Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил, что Соединенные Штаты при Джо Байдене будут оказывать давление на Белград, чтобы изменить позицию страны о Косово и отношениях с Россией.

- Что касается администрации Байдена, мы ожидаем лишь дополнительного давления на Сербию, нацеленного на то, чтобы наша страна изменила свою позицию в отношении Косово и Метохии, а также изменила позицию по нашим связям с РФ и КНР, — приводит слова Селаковича РИА Новости.

Ранее Джо Байден поздравил Сербию с предстоящим Днем государственности, и при этом указал на необходимость реформ и признания независимости Косово. В свою очередь сербский лидер Александар Вучич сообщил, что позиции Белграда по вопросу признания Косово ясны и Сербия должна заботиться о своих государственных интересах.