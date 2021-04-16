В МВД предостерегли нелегальных мигрантов из стран СНГ от выдворения из России

Страны СНГ должны провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, и до 15 июня забрать своих граждан, которые находятся в России незаконно. В противном случае Москва примет меры вплоть до закрытия границ. Такое заявление сделал первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Много ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны незаконно. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию, вплоть до выдворения и закрытия границ», - сказал замминистра, выступая на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Горовой, обращаясь к представителям стран СНГ, призвал провести соответствующую агитационную работу их посредством работы со СМИ. Замглавы ведомства отметил, что никакой правоприменительной практики гражданам стран СНГ, находящимся на российской территории незаконно, за нарушения миграционных режимов применяться не будет.

Согласно данным Министерства внутренних дел России, на сегодняшний день на территории страны незаконно прибывает более 332 тыс. граждан Узбекистана, 247 тыс. граждан Таджикистана,152 тыс. граждан Украины, 120 тыс. граждан Азербайджана, 115 тыс. граждан Киргизии, 61 тыс. граждан Армении и 49 тыс. граждан Казахстана.