Лавров: В Кремле послу США рекомендовали уехать в Вашингтон для консультаций

Помощник президента России Юрий Ушаков рекомендовал послу США Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

- В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации, - рассказал журналистам глава МИД России.

Он также назвал ситуацию между Россией и США "достаточно многослойной" и отметил, что посол России в США Анатолий Антонов продолжает консультации.

Напомним, вчера, 15 апреля 2021 года, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В тот же день Вашингтон выслал 10 российских дипломатов.