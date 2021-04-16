Путин заработал за 2020 год почти 10 миллионов рублей

Опубликована декларация о доходах Путина за 2020 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заработал за 2020 год 9,99 миллиона рублей. Его декларация опубликована на сайте Кремля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в 2020 году заработал 12,527 миллиона рублей. Декларация также опубликована на сайте Кремля.

Список имущества, задекларированного Путиным, остался без изменений с 2019 года: квартира площадью 77 квадратных метров, гараж площадью 18 квадратных метров, два автомобиля "ГАЗ М21", внедорожник "Нива" и прицеп "Скиф".

В 2019 году доходы Путина составили 9,72 миллиона рублей, а в 2018 - 8,648 миллиона. Самым прибыльным по декларациям для президента стал 2017 год, когда он заработал 18,7 миллиона рублей.

Доходы Дмитрия Пескова в 2019 году были на два миллиона больше, чем в 2020 - 14,6 миллиона рублей.