Сергей Лавров сообщил, что Россия опубликует санкционный список руководителей администрации США Фото: Евгения ГУСЕВА

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва опубликует санкционные список, включающий восемь руководителей вашингтонской администрации. Это ответные меры на действия американских властей, ранее включивших в санкционный список восемь работников различных структур России.

- Мы сегодня опубликуем список тоже восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации, они также будут включены в наш санкционный список, — сообщил Лавров.

Также Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну. Это так же зеркальная мера на действия властей США.

Кроме того, Москва будет прекращать работу американских фондов, которые попытаются вмешаться в российскую политику.

Ранее Сергей Лавров рассказал, что Москва запускает процедуру, которая запретит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Также в России прекратят практику бесконтрольных краткосрочных поездок сотрудников для работы в диппредставительствах США в России.