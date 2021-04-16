Россия запретила въезд Генпрокурору США и директору ФБР

Россия запретила въезд восьми гражданам США, в том числе Генеральному прокурору США, главе МВД и директору Нацразведки США, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Список американских чиновников, которым Россия запретила въезд на территорию страны:
Директор ФБР Кристофер Рэй;
Генеральный прокурор США Меррик Гарланд;
Глава МВД Деб Холлан;
Директор национальной разведки Эврил Хэйнс;
Директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль;
Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон;
Бывший директор ЦРУ Роберт Вулси;
Бывший постпред США по ООН Сьюзан Райс.