Сенатор Пушков предупредил о рисках "нового раунда эскалации" в отношениях с США Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков предупредил об очередном витке эскалации в отношениях РФ и США. Так он прокомментировал заявление американских властей о продолжении проведения военных операций в Черном море.

По его мнению, не успел президент Соединенных Штатов Джо Байден заявить о необходимости переходить к деэскалации в отношениях с российской стороной, как Америка предупредила об операциях военных кораблей.

- То есть в любой момент начать новый раунд эскалации. Вот это подтверждается всей политикой США. Слова Байдена не подкреплены ничем, - высказался Пушков в посте в своем Телеграм-канале.