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Происшествия17 апреля 2021 2:58

Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Адлере

Лобовое столкновение двух иномарок произошло на улице Каспийской
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Фото с места аварии/ предоставлено КП очевидцем

Фото с места аварии/ предоставлено КП очевидцем

В Адлере на улице Каспийской произошла серьезная авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.

Как сообщил kp.ru источник, участниками лобового столкновения стали водители автомобилей Opel и Nissan.

предоставлено КП очевидцем

- Авто получили сильные повреждения. В результате аварии погиб один человек и трое пострадали. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое, третий пострадавший получил легкие повреждения, - сообщил источник.

Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.

предоставлено КП очевидцем

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