Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Адлере

Фото с места аварии/ предоставлено КП очевидцем
В Адлере на улице Каспийской произошла серьезная авария, в результате которой один человек погиб и трое пострадали.
Как сообщил kp.ru источник, участниками лобового столкновения стали водители автомобилей Opel и Nissan.
предоставлено КП очевидцем
- Авто получили сильные повреждения. В результате аварии погиб один человек и трое пострадали. Состояние двух раненых оценивается как тяжелое, третий пострадавший получил легкие повреждения, - сообщил источник.
Сейчас на месте аварии работают экстренные службы.
предоставлено КП очевидцем