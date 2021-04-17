В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила ситуацию с коронавирусом в России.

По ее словам, число зараженных covid-19 в стране за сутки на протяжении месяца говорит о том, что эпидемиологическая ситуация все еще недостаточно стабильна.

- На протяжении месяца цифры ежедневно регистрируемых случаев заболевания, несмотря на наращивание темпов вакцинации в стране, находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что ситуация еще недостаточно стабильная. И если сейчас мы начнем игнорировать рекомендованные еще более года назад меры предосторожности, то дальнейшего снижения заболеваемости придется ждать дольше, - объяснила Пшеничная, слова которой приводит ТАСС.

В связи с этим специалист напомнила россиянам о важности использования индивидуальных средств защиты и необходимости вовремя вакцинироваться от коронавируса.