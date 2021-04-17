Три космонавта вернулись с МКС на корабле «Союз МС-17» Фото: EAST NEWS

Три космонавта вернулись на Землю с Международной космической станции. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-17» с тремя членами экипажа станции совершил посадку в казахстанской степи юго-восточнее города Жезказгана. Трансляция в субботу, 17 апреля, велась на официальном сайте Роскосмоса.

С борта Международной космической станции на Землю сегодня вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс.

«Союз МС-17» отстыковался от станции сегодня рано утром в 04:34 по московскому времени. В настоящее время на МКС продолжают работу семь членов экипажа: российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, Марк Ванде Хай и японец Соити Ногути.

За время своей работы на орбите космонавты совершили один выход в открытый космос, провели свыше 50 различных научных исследований и экспериментов.