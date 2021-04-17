Известный хедхантер дала три совета - что делать, потерявшим работу

В большинстве компаний есть не публичные вакансии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный хедхантер Алена Владимирская, основатель собственной лаборатории карьеры в эфире радио "Комсомольская правда" дала советы тем, кто потерял работу.

- Я дам три совета. Первый. Не стесняться признать публично, что вы потеряли работу. Дело в том, что у нас в обществе почему-то считается, что сказать это стыдно. А вы же много лет работали, у вас много знакомых, которые работают. И в большинстве компаний есть вакансии, просто они сейчас не публичные. Поэтому чем большему количеству ваших знакомых, бывших коллег, людей, с которыми вы пересекались, клиентов, вы расскажете о том, что ищете работу, тем больше вы увеличите шансы на то, что вас будут приглашать, - считает специалист.

Второй совет - это обратиться к карьерному консультанту, который поможет переформатироваться свой опыт с меньшей затратой времени и средств.

- Третье. Самому понять, что у меня лучше всего получается, и попробовать из этого «лучше всего получается» сформулировать, возможно, новую профессию. Как ни странно, у многих это работает, - сказала Владимирская.

Если по каким-либо причинам вы долго не можете найти работу, то вход в другую отрасль и другую профессию легче всего делать через продажи, считает специалист.

- Многие не любят, не умеют продавать. Но если вы долго не можете найти работу, в новую компанию лучше заходить через менеджера по продажам, переступить через себя. И дальше внутри компании шансов вырасти в другие позиции значительно выше, чем претендовать на это с улицы, - заключила хедхантер.