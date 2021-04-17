Видео задержания украинского консула Сосонюка опубликовано ФСБ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФСБ опубликовала видео задержания украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка. По данным спецслужбы, консул интересовался базами данных россиян, а также содержанием уголовных дел. Об этом стало известно в субботу, 17 апреля, после публикации видео.

"Он приезжал на ярмарку, где я работаю продавцом телефонов и планшетов. Мужчина искал базы данных о гражданах РФ. Его интересовали прописки, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел", - сказал в ходе опроса свидетель.

Напомним, ранее стало известно, что Россия высылает украинского консула, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге, который получил закрытую информацию.

В МИД РФ подчеркнули, что такие действия недопустимы в нашей стране способны нанести ущерб безопасности РФ.

Александр Сосонюк должен покинуть Россию в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.