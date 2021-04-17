Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о подготовке покушения на него и его детей.

"Они показали, как это все планировали <…>, затем мы обнаружили явно работу иностранных спецслужб, скорее всего, ЦРУ, ФБР — не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей", — сказал Лукашенко журналистам. Видео показал телеканал ОНТ.

Президент отметил, что его детей и одного и второго планировалось посадить в погреб, который, как указал Лукашено, подготовили в Гомельской области.

"Меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, никто не может дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы", — сказал президент.

Лукашенко заявил, что к этому причастны политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, а также глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев, которые ранее прилетели из США. Белорусский лидер отметил, что в задержании принимали участие российские спецслужбы.

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По его версии, к этому причастны также недавно задержанные оппозиционные политики Костусев и Федута (подробности)