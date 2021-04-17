В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме и Донбассе пакостью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет оценил слова украинского президента Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе, который ранее заявил, что эти регионы может ждать будущее, сравнимое с "зоной отчуждения в Чернобыле".

"Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождется. Крым сегодня - один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем говорят, в том числе представители международного сообщества", - сказал РИА Новости Шеремет, отметив, что все прогнозы украинского лидера вернутся его же стране. Депутат подчеркнул, что Украина ведет человеконенавистническую политику в отношении других людей.

"Жителям Донбасса нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым", - сказал депутат.

Ранее Зеленский отметил, что избежать "участи Чернобыля" жители непризнанных республик и крымчане смогут лишь признав себя украинцами.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума 2014 года. Жители Крыма проголосовали за присоединение полуострова к РФ. В дальнейшем Донецк и Луганск провозгласили себя народными республиками.

В 2015 году Киев на законодательном уровне назвал РФ "страной-агрессором". При этом в Москве неоднократно отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".