Чешская полиция объявила в розыск Петрова и Боширова

Чешская полиция объявила в розыск граждан РФ Петрова и Боширова. Фото:Policie СR.

Чешская полиция объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Они подозреваются британской стороной в отравлении Скрипалей.

В ведомстве отметили, что россиян разыскивают из-за расследования "обстоятельств серьезного преступления", на странице полиции в Twitter разместили их фотографии.

По данным чешских правоохранителей, в осенью 2014 года Боширов и Петров должны были находиться в Чехии: сначала в Праге, затем в Моравско-Силезской области и Злинскуй области. Отмечено, что они использовали по два удостоверения личности"

Напомним, в марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, который ранее был осужден в России за госизмену, и его дочь Юлия. Лондон обвинил в преступлении Москву, спровоцировав международный скандал. В Москве заявили, что не имеют отношения к данной ситуации.