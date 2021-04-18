Аналитик рассказал, что будет с ценами на акции российских компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России в апреле 2021 года увеличилось значение максимальной ставки по банковским вкладам до 4,63%. Это связано с тем, что Центробанк повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 4,5%.

О том, стоит ли гражданам, которые решились инвестировать свои сбережения в фондовый рынок, в том числе в акции российских компаний, возвращаться к стабильным и надежным банковским вкладам, рассказал аналитик ИК "Финам" Сергей Переход.

По мнению специалиста, ситуация пока остается сложной, а ответ не очевиден.

- В последние годы цены на акции российских компаний достаточно уверенно росли, а если добавить дивидендные выплаты 7-10%, то общий доход был очень солидным, что несравнимо с максимальной ставкой по банковским вкладам (4,63%), - рассказал Переход "Российской газете".

Однако уровень доходности на фондовом рынке в ближайшие годы может снизиться. Причиной этому, как отмечает издание, может служить повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и убытков компаний из-за пандемии коронавируса.