Умер Чарльз Гешке, сооснователь Adobe

Чарльз Гешке. Фото: Adobe

На 82-м году жизни в Калифорнии скончался один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке, который участвовал в разработке PDF. О смерти разработчика сообщил гендиректор компании Шантану Нарайен.

«Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которых он на протяжении десятилетий был проводником и героем», - приводятся слова гендиректор Adobe на сайте компании.

Как отметил Нарайен, сооснователи Adobe Чарльз Гешке и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в общении и творчестве.

В начале своего карьерного пути Чарльз Гешке работал в исследовательском центре Xerox, но ушел оттуда в 1982 году и вместе с коллегой Джоном Уорноком основал Adobe. Через четыре года он стал гендиректором компании, а в период с 1989 по 1990 годы был ее президентом. В 1992 году пережил похищение и провел в плену четыре дня. Одного из двух похитителей правоохранители задержали с выкупом в 650 тысяч долларов и тот привел полицейских к месту, где находился Гешке.

В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил основателей компании Adobe Гешке и Уорнока государственной наградой - Национальной медалью в области технологий и инноваций.