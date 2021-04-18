В России разработали первую в мире систему "воздушного минирования" против беспилотников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России разработали первую в мире систему «воздушного минирования», которая предназначена для поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Об этом рассказал главный конструктор группы компаний ZALA Aero, входящий в группу компаний «Калашников» госкорпорации «Ростех», Александр Захаров.

Как пояснил разработчик, основой новой системы стал барражирующий боеприпас «Ланцет» разработки ZALA Aero. «Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов», - отметил он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Захаров сообщил, что боевые беспилотники потенциального противника обладают скоростью около 150 км/ч, и «Ланцет» может их поразить. «Мы со своими 300 км/ч на пикировании совершенно спокойно это сделаем», - заявил конструкто.

По его словам, барражирующий боеприпас можно будет запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении на море. Он сообщил, что уже было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью.

«Все мишени были в дырочках, сто процентов все», - добавил он.