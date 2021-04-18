Мария Захарова связала действия Чехии с информацией о подготовке госпереворота в Белоруссии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Заявлениями Чехии о высылке российских дипломатов Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся государственном перевороте в Белоруссии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь, западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту, — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Она отметила, что своими действиями чешские власти подтвердили отсутствие собственной линии поведения на международной арене и в отношениях с Россией.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время озвучит ответные меры на высылку российских дипломатов из Чехии. Она отметила, что пока не знает, насколько жестким будет ответ и призвала подождать рабочую неделю.