Полиция Техаса установила личность стрелка, убившего трех человек

Полиция обнародовала фото подозреваемого в стрельбе – Стивена Бродерика Фото: REUTERS

К этому часу полиции американского города Остин (штат Техас) удалось установить личность подозреваемого в стрельбе, им оказался 41-летний афроамериканец по имени Стивен Николас Бродерик. Правоохранители обнародовали фотографию предполагаемого стрелка, передает агентство Reuters.

Представитель местного полицейского управления на специальной пресс-конференции рассказал, что злоумышленник скрылся с места преступления, его ищут. Полицейские не располагают данными о том, передвигался ли он на машине или пешком. Стражи порядка пока не знают, на машине был Бродерик или пешком, мотивы стрельбы тоже еще неизвестны.

По словам представителя городской полиции, предполагаемый стрелок вооружен и опасен. Кроме того, не исключено, что он может взять заложников, поэтому в городе сохраняется высокий уровень угрозы.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что мужчина открыл огонь по людям на окраине Остина, в результате были убиты три человека. Полиция заявляла, что преступление, скорее всего, носит бытовой характер, и опасности для горожан нет.