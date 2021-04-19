На Украине заявили о необходимости декоммунизировать национальную кухню

Известный украинский шеф-повар призвал декоммунизировать национальную кухню Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинцам следует декоммунизировать национальную кухню в процессе поиска себя, заявил один из самых известных украинских шеф-поваров Евгений Клопотенко. Он также назвал недопустимым бездействие в кулинарной сфере и отметил, что кухня для народа значима не меньше, чем язык.

- Следует взять себя в руки и склонить людей не следовать навязанным им в прошлом образцам, а начать формировать культурную традицию своего собственного народа, - заявил Клопотенко в интервью польскому изданию Nowa Europa Wschodnia.

Шеф-повар предложил ввести налог для тех, кто хочет сохранить советские традиции в питании и платить, например, 20% налога на советские блюда. Клопотенко также заявил, что сейчас в стране нет достаточной политической воли, необходимой для принятия таких мер, и Украине остаётся только дальше "раскручивать борщ".