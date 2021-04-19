Опубликован рейтинг уровня жизни российских регионов

Москва заняла первое место среди регионов России по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году
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Москва заняла первое место в рейтинг 25 регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию в 2020 году. На втором месте оказалась Тюменская область, а на третьем - Ленинградская область, сообщается в интегральном рейтинге, составленном Фондом развития гражданского общества на базе данных Росстата, Росказны, Минфина и ФНС. Рейтинг опубликовала газета "Известия".
В список 10 регионов-лидеров социально-экономического развития также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, Магаданская, Иркутская, Калужская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
При этом первое место по уровню зарплат в 2020 году и по стоимости жизни заняла Магаданская область. Несколько регионов заняли разные позиции в блоках оценки экономического положения и благосостояния населения. Эксперты отметили, что показатели многих областей и краёв определили не только результаты развития, но и работа губернаторов.
Аналитики также назвали регионы-лидеры по вовлечённости жителей в малый бизнес. В Санкт-Петербурге, Новосибирской, Калининградской и Нижегородской областях, а также в Москве на предприятиях малого и среднего бизнеса работает более 20% от всей рабочей силы.
Интегральный рейтинг социально-экономического развития регионов по итогам 2020 года
(баллы, обозначающие место в рейтинге)
1. Москва 15
2. Тюменская область 17,1
3. Ленинградская область 22,8
4. Ямало-Ненецкий автономный округ 23,9
5. Московская область 24
6. Санкт-Петербург 26,3
7. Магаданская область 26,8
8. Иркутская область 28,3
9. Калужская область 29
10. Ханты-Мансийский автономный округ 29,3