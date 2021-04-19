В Гонконге выявили новый штамм коронавируса Фото: REUTERS

В Гонконге зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавирусной инфекции мутация N501Y. Для борьбы с ним остановил рейсы из трех соседних стран: Индии, Пакистана и Филиппин.

Как передает газета South China Morning Post, случай заражения выявили у 29-летнего мужчины, который вернулся после командировки из Дубая и провел 21 день в карантине в отеле. В течение всего этого времени он не покидал своего номера.

Специалисты заявляют, что носитель штамма, имеющего мутацию N501Y, мог привезти его как из Дубая, так и заразиться в аэропорту, а также в отеле или же после окончания карантина. Как уточняется, вирусная нагрузка в его организме оказалась довольно высокой.

Врачи также собираются протестировать на вирус людей, посещавших два отделения банка и ресторан, где бывал инфицированный.

За последние сутки в Гонконге было выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая восемь локальных.

Несколько новых штаммов SARS-CoV-2, обладавших одной общей чертой - мутацией N501Y, почти одновременно появились в конце осени и начале зимы прошлого года в Великобритании, Бразилии и Южно-Африканской республике.