В России 19 апреля 2021 года выявлено 8 589 новых случаев заражения коронавирусом

В России 19 апреля 2021 года выявлено 8 589 новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 589 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на понедельник, 19 апреля 2021 года, общее число инфицированных COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 710 690 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения зафиксировали в 83 российских регионах. Наибольшее число заболевших выявили в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2279. Второе место по данному показателю остается за Санкт-Петербургом, где заразилось 692 человек. Тройку замыкает Московская область с 592 заболевшими.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 346 летальных исхода, а вылечили 6 818 человек. За весь период пандемии жертвами инфекции в стране стали 105 928 заразившихся, всего выздоровели 4 333 598 пациентов, что составляет почти 92 процента от общего числа заболевших.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России выявлено 192 случая британского штамма коронавируса и 21 южноафриканского варианта вируса, а также формируются сибирский и северо-западный штаммы коронавируса.