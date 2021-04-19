Попова сообщила о формировании двух штаммов коронавируса в России

В России формируются новые штаммы коронавируса, не похожие на варианты, описываемые за рубежом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта, - отметила Попова на собрании отделения медицинских наук Российской академии наук.

В ноябре 2020 года Анна Попова заявила на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19", что в Сибирском регионе формируется свой вариант коронавируса "с определёнными мутациями". Как сообщал сайт KP.ru, Анна Попова тогда также отметила, что ни один из вариантов вируса не влияет на заболеваемость COVID-19 в России.