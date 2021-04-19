Жозе Моуриньо. Фото: REUTERS

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо в понедельник, 19 апреля 2021 года, стал безработным. Его уволили из нынешнего клуба - лондонского "Тоттенхэма". Это произошло на следующий день после объявления "шпор" в качестве участника Суперлиги.

- Клуб официально объявляет, что Жозе Моуриньо и его тренерский штаб в лице Жоао Сакраменто, Нуно Сантоса, Карлоса Лалина и Джованни Серры освобождены от своих обязанностей, - гласит официальное заявление "Тоттенхэма".

Отметим, что в нынешнем сезоне "Тоттенхэм" за последние шесть встреч выиграл только 1 матч. Кроме того, лондонская команда вылетела из Лиги Европы. После 32 игр нынешнего сезона "Тоттенхэм" с 50 очками идет на 7 месте в турнирной таблице АПЛ. И до топ-3 команде - шесть очков.